إيرادات فيلم عصابة عظيمة في السينمات أمس

حصد فيلم عصابة عظيمة، بطولة النجوم إسعاد يونس، محمد محمود، عنبة، أمس الإثنين إيرادات بلغت 145 ألفًا و 375 جنيهًا في شباك تذاكر دور العرض السينمائي .

احتفل أبطال وصناع فيلم عصابة عظيمة أمس الجمعة، بالعرض الخاص بحضور عدد كبير من جمهور السينما، وذلك بإحدى سينمات القاهرة الجديدة.

وحضر العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة، الفنانة إسعاد يونس، مؤدي المهرجانات عنبة، محمد محمود، المخرج وائل إحسان، كما تواجد الفنان شريف سلامة وزوجته داليا مصطفى.

أبطال فيلم عصابة عظيمة

«عصابة عظيمة»

فيلم «عصابة عظيمة» من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس، ومقرر عرضه 4 يناير 2024.

أبطال فيلم عصابة عظيمة

وتدور أحداث فيلم عصابة عظيمة في إطار كوميدي، حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفي الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها، فيما تقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم.

فيلم عصابة عظيمة

آخر أعمال إسعاد يونس

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس في السينما فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته: أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.