الثلاثاء 09 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"الخارجية الأمريكية": كل شبر من غزة أراضٍ فلسطينية.. نرفض تصريحات بن غفير

سامويل وربيرج
سامويل وربيرج

أكد سامويل وربيرج، متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مبادئ فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومن بين هذه المبادئ لأمريكا رفض إعادة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة أو تقليص أو تقليل الأراضي في قطاع غزة، قائلًا: "نعتبر أن كل شبر في غزة من الأراضي الفلسطينية.. نرفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم بقطاع غزة".

قطاع غزة

واوضح خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا ستبني على هذه المبادئ كل مناقشاتنا مع مختلف الأطراف في المنطقة، كما أنها ترفض التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين والوزراء الإسرائيليين حول إعادة مستوطنات في قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، متابعًا: "نرفض التصريحات التحريضية من بن غفير وبعض المسؤولين الإسرائيليين".

 

وشدد على أنه ليس على إسرائيل أو أي دول أخرى منها أمريكا فرض إرادتها على الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، موجهًا الشكر للدولة المصرية على استقبالها المساعدات الإنسانية من دول العالم وإدخالها إلى قطاع غزة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره محمود عباس أكدا بشكل واضح رفضهما التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم..

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