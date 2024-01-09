الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصرللطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطني إلى أبيدجان

بوابة الوفد الإلكترونية

سيرت مصرللطيران الناقل الوطني في الثالثة عصر اليوم رحلة خاصة رقم MS3900 بطائرة طراز بوينج B737-800 من مطار القاهرة الدولي إلى مطار أبيدجان بكوت ديفوار لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتي 11 فبراير 2024.

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هذا وقدمت فرق عمل مصرللطيران كافة التسهيلات اللازمة لسفر المنتخب مباشرة إلى أبيدجان في رحلة تستغرق أكثر من سبع ساعات ومصرللطيران تتمني التوفيق دائمًا للمنتخب المصري.

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