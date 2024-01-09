مصرللطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطني إلى أبيدجان

سيرت مصرللطيران الناقل الوطني في الثالثة عصر اليوم رحلة خاصة رقم MS3900 بطائرة طراز بوينج B737-800 من مطار القاهرة الدولي إلى مطار أبيدجان بكوت ديفوار لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتي 11 فبراير 2024.

هذا وقدمت فرق عمل مصرللطيران كافة التسهيلات اللازمة لسفر المنتخب مباشرة إلى أبيدجان في رحلة تستغرق أكثر من سبع ساعات ومصرللطيران تتمني التوفيق دائمًا للمنتخب المصري.