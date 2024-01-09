وديًا .. الإسماعيلي ينتصر على منية سمنود برباعية

نجح فريق الإسماعيلى في تحقيق انتصار ودي عريض على منية سمنود برباعية لهدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء.





كان الإسماعيلى قد تعرض للخسارة بهدف نظيف أمام الداخلية أمس الإثنين خلال المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب ستاد السلام، لحساب منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويلاقي الدراويش نظيره سيراميكا في اللقاء المقبل بالبطولة ذاتها.

بعثة المنتخب الوطني تتوجه إلى كوت ديفوار ..

على صعيد آخر غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم منذ قليل مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.



وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.