جامعة الفيوم تستعد للاحتفال بعيد العلم السادس عشر 2024

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لعيد العلم السادس عشر 2024م. بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية، والدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، و أحمد رشاد القائم بأعمال أمين عام الجامعة، و أعضاء اللجنة، وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات الكبرى.

ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الصلة باحتفالية عيد العلم، حيث تقرر تنظيم الاحتفالية في الأسبوع الأول من شهر مارس 2024م. وتم خلال الاجتماع مناقشة تكريم الحاصلين على جوائز جامعة الفيوم الكبرى، والجوائز الخاصة، والتأكيد على ضرورة الانتهاء من البيانات المطلوبة المتعلقة بالسادة المكرمين في مختلف القطاعات.

قافلة طبية فى قرية العزب

من جهه اخرى نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض، ومركز الخدمة العامة بجامعة الفيوم، ومشروع التنور المجتمعي بالجامعة، قافلة طبية وتنموية شاملة. بقرية العزب تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، و الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور حمدى محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتورة لمياء أحمد إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سامح فتحي عشماوي وكيل وزارة الصحة.

حضر القافلة الدكتورة آمال ربيع مدير مشروع التنور المجتمعي وعميد كلية التربية السابق، والدكتورة وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة، ود.أحمد جمال نائب منسق حياة كريمة بالفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء الموابمقر الوحدة الصحية بقرية العزب مركزالفيوم.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد ٩٣٠ حالة، حيث تم الكشف على ١٠٠حالة في تخصص العظام و٥٠ حالة أسنان و ١٤٣حالة باطنة و ٤٥ حالة أنف وأذن و٢١٠ أطفال و ٤٧ حالة نسا و١٢٥جلدية و٩٠ حالة رمد، و١٢٠ حالة قياس ضغط وسكر.

وأضاف أنه بمناسبة دخول فصل الشتاء قام مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي تم خلال القافلة توزيع عدد من البطاطين على عدد من السيدات الأرامل اللذين لديهم أطفال أيتام، والأكثر احتياجًا من أهالي قرية العزب مركزالفيوم.

2

3

4