Lenovo تعلن عن لاب توب جديد للألعاب في CES 2024

أعلنت لينوفو Lenovo للتو عن عدد قليل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة المخصصة للألعاب في معرض CES 2024 في لاس فيجاس.

يتميز كل جهاز من أجهزة الكمبيوتر هذه بتقنية Legion Coldfront الخاصة بالشركة: تقنية التبريد الفائق التي تحافظ على درجات الحرارة منخفضة مع التأكد من عدم ارتفاع صوت المراوح. كما أنها مزودة بشرائح الذكاء الاصطناعي لتحسين السرعة والأداء. تأتي أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه مزودة بنظام التشغيل Windows 11 وتأتي مع ثلاثة أشهر مجانية من Xbox Game Pass Ultimate.

يعد Lenovo Legion 9i هو الطراز الرائد الذي يتمتع بمعظم الميزات وأعلى سعر مطلوب. يعد هذا تحديثًا للكمبيوتر المحمول الذي يحمل نفس الاسم والذي تم إصداره مرة أخرى في سبتمبر، ولكن هذا الجهاز يحتوي على وحدة المعالجة المركزية Intel CoreTM Gen i9-14900HX من الجيل الرابع عشر وما يصل إلى وحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTXTM 4090. كما أنه يتميز أيضًا بشريحة LA3-P AI التي تمت ترقيتها من الشركة، والتي تقوم تلقائيًا بضبط الطاقة على وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بناءً على ما تفعله بالكمبيوتر.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل شريحة الذكاء الاصطناعي على تمكين مزامنة الصوت من الإضاءة، والتي تطابق أضواء RGB الخاصة بالكمبيوتر المحمول مع الصوت لزيادة الانغماس. يمكنك الحصول على لوحة عرض Mini-LED مقاس 16 بوصة بدقة 3.2K ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 ومعدل تحديث سريع يبلغ 165 هرتز. يمكنك اختيار ما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 وما يصل إلى 2 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية Gen4 PCIe. كما أنه يتميز بغطاء علوي أنيق من الكربون، مما يميز الجماليات عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب. سيتم إصدار Lenovo Legion 9i في وقت لاحق من هذا الشهر بسعر يبدأ من 4400 دولار.

يتميز Lenovo Legion Pro 7i بوحدة المعالجة المركزية Intel Core 14th Gen i9-14900HX الجديدة كليًا، ووحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX 4090 في الطرز المتطورة، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت، وما يصل إلى 2 تيرابايت من مساحة تخزين SSD الداخلية. توجد شاشة IPS مقاس 16 بوصة تدعم معدلات تحديث تصل إلى 240 هرتز و500 شمعة في المتر المربع. تتميز لوحة PureSight التي تمت ترقيتها بتغطية DCI-P3 بنسبة 100 بالمائة. باختصار، هذا الشيء وحش. سيكون Legion Pro 7i متاحًا في شهر مارس بسعر يبدأ من 2700 دولار. هناك أيضًا جهاز Legion Pro 5i ذو الطاقة المنخفضة، والذي يتوفر هذا الشهر مقابل 1500 دولار.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن الطرازين القياسيين Lenovo Legion 7i و5i. إنهم لا يتباهون بلقب "Pro"، ولكن يجب أن يكون كافيًا للاعبين المعاصرين. تتوفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه بمجموعة متنوعة من الألوان، وهي أنيقة ويمكن تجهيزها بأحدث شرائح Intel Core i9 14900HX وما يصل إلى وحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX 4070. يتضمن كلا الطرازين شاشات مقاس 16 بوصة وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة تخزين SSD. سيتم إصدار Legion 7i في شهر مارس بسعر يبدأ من 2100 دولار، في حين يتم إطلاق جهاز 5i في أبريل بسعر يبدأ من 1400 دولار. هناك أيضًا نسخة أصغر وأخف وزنًا من هاتف 5i ستأتي في أبريل بسعر يبدأ من 1500 دولار.

لم تعلن لينوفو عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب فقط. هذا هو معرض CES، بعد كل شيء. كشفت الشركة أيضًا عن قدر لا بأس به من الأجهزة الطرفية للألعاب وملحقاتها. أروع ما في المجموعة هو لوحة المفاتيح Lenovo Legion K510 Pro Mini. لوحة مفاتيح الألعاب المدمجة هذه مليئة بمفاتيح ميكانيكية ودعم 16.8 مليون لون لكل مفتاح RGB. ومن المتوقع في شهر يونيو المقبل بسعر 70 دولارًا.