مثلي ويهودي من أصل عربي.. مفاجآت بالجملة عن رئيس وزراء فرنسا الجديد

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى رئيس الحكومة الجديد غابرييل أتال، عقب تعيينه رئيسا للوزراء، وذلك بعد قبوله استقالة رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن البالغة من العمر 62 عامًا.

وكتب ماكرون في رسالته التي نشرها عبر صفحته الرسمية في منصة "إكس": "عزيزي غابرييل أتال.. أعلم أنني أستطيع الاعتماد على طاقتكم والتزامكم بتنفيذ مشروع إعادة التسلح والتجديد الذي أعلنته"، مضيفًا : "وفاء لروح عام 2017: التفوق والجرأة في خدمة الأمة والفرنسيين".

تغريدة ماكرون

وعين الرئيس الفرنسي غابرييل أتال، البالغ من العمر 34 عاما، رئيسا للوزراء، ليصبح بذلك أصغر رئيس حكومة في فرنسا وأول مثلي الجنس علنا.

وغابرييل نيسيم أتال سنة 1989 ولد في مدينة كلامار لعائلة ثرية، وكان والده إيف أتال محاميا ومنتجا سينمائيا، وهو من أصول يهودية تونسية.

ووالدته ماري دو كوريس كانت موظفة في شركة إنتاج وهي مسيحية أرثوذكسية ذات أصول يونانية من سكان مدينة أوديسا في أوكرانيا.

وعندما كان شابا، كان على علاقة مع المغنية جويس جوناثان ومنذ 2017، دخل في عقد مدني مع النائب الأوروبي ستيفان سيجورني قبل أن يعلن في ديسمبر 2018 عن مثليته الجنسية، حسب روسيا اليوم.