الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مسيرة تابعة لحزب الله تسقط على مقر قيادة عسكري إسرائيلي.. شاهد

اندلع حريق في مقر
اندلع حريق في مقر القيادة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لحريق اندلع في قاعدة عسكرية إسرائيلية في الشمال. 

فيما أكدت قناة إسرائيلية الخبر، معلنة أنه تم رفع حظر النشر بسقوط طائرة مسيّرة داخل مقر قيادة الجبهة الشمالية، أطلقت من لبنان. 

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وأعلن "حزب الله" اليوم الثلاثاء استهداف موقعين تابعين للجيش الإسرائيلي أحدهما مقر قيادة المنطقة الشمالية في مدينة باستخدام المسيرات الهجومية الانقضاضية. 

وفي بيان آخر أعلن أنه "في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد وسام الطويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية". 

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية المجموعة التي أطلقت المسيرات جنوب لبنان بضربة وجهتها مسيرة إلى وغارة جوية على أهداف تابعة "لحزب الله" في كفر كلا جنوبا. 

وأوضح الجيش في بيانه "أن القوات الإسرائيلية أطلقت صواريخ اعتراض نحو عدة أهداف جوية معادية تسللت من داخل لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية حيث سقطت إحدى الاهداف في قاعدة عسكرية شمال البلاد دون وقوع خسائر بشرية أو مادية" ونشر الجيش مقطع فيديو قال إنه لاستهداف المجموعة التي أطلقت المسيرات من لبنان باتجاه إسرائيل.

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