وكيل تعليم قنا يتابع سير أعمال امتحانات النقل بإدارة الوقف التعليمية

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الثلاثاء، سير أعمال امتحانات النقل للصفى الرابع والخامس الابتدائي بمدارس ادارة الوقف التعليمية للأطمئنان على حسن سير العملية الأمتحانية، رافقه خلال الزيارة أسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة وربيع دنقل مدير عام إدارة الوقف التعليمية.

حيث تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد محمد أنور السادات الابتدائية المشتركة ومدرسة الطليعة الابتدائيةحيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتى اللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات.

و اطمأن وكيل الوزارة إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وإلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، لضمان حسن سير الامتحان، وتذليل كافة العقبات التى تواجه سير الامتحان.

وخلال المتابعة، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، ومنع استخدام المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة العمدة صلاح محمد إسماعيل بالقلمينا لمتابعة تدريب الطلاب على كيفية اداء الامتحان والتدريب على استخدام أجهزة التابلت من خلال عرض فيديو توضيحي للطلاب بكيفية الدخول والتسجيل عبر المنصة لاداء الاختبارات تمهيداً لعقد الامتحان التجريبي لتدريب الطلاب على الامتحانات التي تقيس مهارات التفكير والقدرة على الفهم والتفكير وليس الحفظ والتلقين.

وشدد وكيل الوزارة على إستمرار تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي في جميع المواد الدراسية داخل المدارس لخدمة الطلاب.

موضحاً أن مجموعات الدعم هي بديل مناسب للدروس الخصوصية، لأنه يشارك فيها أفضل وأشهر المعلمين من داخل او خارج المدرسة.

الجدير بالذكر ان امتحانات الصفى الاول والثاني الثانوي قد تبدأ يوم الأحد 14 يناير وتستمر حتى الأربعاء 24 يناير الجاري .