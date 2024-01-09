الثلاثاء 09 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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متحدث فتح: العالم عاجز عن وضع حد لحكومة الاحتلال

دمار هائل في قطاع
دمار هائل في قطاع غزة

أكد المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة، أن المجتمع الدولي عجز عن وضع حد لحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل ارتكاب جرائمها في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعيش مأساة كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول إرضاء اليمين من أجل حماية مستقبل وجوده السياسي.

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كما أكد أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل ستكون مجرد روتين أمريكي فقط وأن الإدارة الأمريكية لا تريد إنهاء الصراع، موضحًا أن بلينكن لا يستطيع أن يفرض سياسة معينة على نتنياهو، مشيرًا إلى أن واشنطن تخاطب الاحتلال بلغة ضعيفة.

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