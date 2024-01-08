الإثنين 08 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وائل الدحدوح: ليس هناك خطا أحمر أو منطقة آمنة في قطاع غزة

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

قال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، إنّ دولة الاحتلال مستمرة في عدوانها على فلسطين، موضحًا: "أدعو الله أن يصبرنا ويثبتنا ويقوينا حتى نتحمل كل الآلام والأوجاع، ولكن بالتأكيد هذا واقع الحال ونحن جزء مما يحدث في قطاع غزة". 

وأضاف الدحدوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة " المحور": "قطاع غزة في هذه اللحظات يمر بلحظة عصيبة جدا وظروف مأساوية وكارثية جدا، وكما تتابعون تشاهدون، فإن الشهداء بالآلاف وعشرات الآلاف بالإضافة إلى الجرحى وحالة الدمار". 

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وائل الدحدوح.. «يا جبل ما يهزك ريح»

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الإعلامى الصامد وائل الدحدوح

وتابع الصحفي الفلسطيني: "الاستهداف لم يترك أي شيء للناس، فقد دمر المسشتفيات والمساجد والكنائس، وليس هناك خطا أحمر أو منطقة آمنة في قطاع غزة، والصحفيون كشريحة تعمل في الميدان وتغطية هذه الأحداث الصعبة دفعوا أثمانا باهظة، فقد استشهد نحو 110 صحفي والبعض أستهدفت أسرتهم، ونعمل من النزوح والهجرة القسرية والشوارع، لذلك كان الثمن باهظا".

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