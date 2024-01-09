خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة.. يبحث بعض المواطنين عن الخطوات الواجب اتباعها بعد وفاة رب الأسرة، والتي تحدد تقسيم الميراث بين الأبناء والأخوة، وهو من المستندات الرئيسية، والتي بدونها لا يستطيع الورثة الاطلاع على ممتلكات أو أرصدة أو حسابات المتوفى ، ويهدف إعلام الوراثة إلى تحديد من هم ورثة المتوفى الشرعيين، وتحدي النصيب الشرعي لكل وريث فهو من المستندات الرئيسية الهامة التي بدونها لا يستطيع الورثة التصرف في ممتلكات أو أرصدة أو حسابات المتوفى.

المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة

لاستخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة، يجب تقديم الأوراق والمستندات التالية:

تقديم طلب موجه لرئيس محكمة الأسرة لاستخراج إعلام الوراثة.

أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

ورقة بصيغة الإعلان بجلسة إعلام الوراثة.

أربعة دمغات محاماة.

صورة من بطاقة مقدم الطلب.

صورة كارنيه النقابة، وصورة التوكيل للمحامي.

خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة

يتم تقديم طلب لمحكمة الأسرة، موضح فيه اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة، واسم الأم باعتبارها الوصية على الأولاد القصر.

يتم إرفاق الطلب مع شهادة الوفاة، وقرار الوصاية وصور من بطاقة الرقم الشخصي للمتقدم.

يتم كتابة صيغة إعلان للورثة بالجلسة، وفي حالة عدم وجود ورثة غير الأم والأطفال القصر، فلا يشترط الإعلان، ويكتفى بحضور الأم أو وكيلها.

يتم تحديد جلسة إعلام الوراثة خلال 3 أسابيع، أو شهر على الأكثر، ويجب إحضار شاهدين من الرجال من الجيران أو معارف المتوفى، ليسألهم بعض الأسئلة الروتينية ليتأكد من خلالها الوفاة، وأن الميراث محصور للورثة الموضحين في البيان.

يصدر إعلام الوراثة في اليوم التالي، أو في جلسة أخرى يحددها القاضي.

ويُعتبر إعلام الوراثة هو المستند الرئيسي الذي يتم الاعتراف به سواء في البنوك أو المصالح الحكومية، لتقسيم الميراث بين الوراثة، وبدون وجوده، لا يمكن الاطلاع على حسابات أو أي مستندات تخص المتوفى.

محظورات في إعلام الوراثة

يجب مراعاة عددا من المحظورات عند استخراج إعلام الوراثة، حتى لا يتم الطعن عليه وهي كالاتي:

عدم ذكر شخص ممن يستحقون الحق في الإرث، وظهور أحد من الورثة الذين لم يتم إعلانهم بجلسة إعلام الوراثة.

ذكر أحد الأشخاص أنه من الورثة الشرعيين وهو في الحقيقة ليس من الورثة الشرعيين.

عدم ذكر جميع ممتلكات المتوفى من قبل بعض الأشخاص.

عدم ذكر اسم أحد أبناء المتوفى غير المعروفين.

التزوير في الأوراق المقدمة للمحكمة مثل وجود تزوير في اسم من أسماء الورثة.