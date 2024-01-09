موعد مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وسبب التعجيل بعقدها.. فيديو

قالت السفيرة حنان جرار، سفيرة فلسطين في جنوب إفريقيا، إنها تتوقع أن تتم المرافعة في قضية اتهام إسرائيل بجرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية يومي 11 و12 يناير، وذلك بناء على طلب الإحالة الذي تقدمت به جنوب إفريقيا تحت البند التاسع من اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، وذلك للنظر في حيثيات العدوان الإسرائيلي على أهل قطاع غزة.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المحكمة ستضع إجراءاتها الاحترازية لأن الحالة حالة عدوان قائم، موضحة أنه من السابع من أكتوبر وحتى الآن والاعتداء مستمر، لذلك تم تحديد جلسة في موعد قريب، وسيتم النظر في المرافعات والاستماع إلى الدفاع يوم 11 و12 يناير.

وتابعت أنه لا أحد يستطيع أن يتوقع كيف ستسير جلسات الاستماع ولكن نأمل أن تتم لصالح البنود التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد الكيان المحتل.

أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ووفقا لما أوردته قناة"آر تي عربية" أمس الاثنين، أشادت وزارة الخارجية البوليفية بالخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.

ولفتت الوزارة إلى أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب أفريقيا وبنجلادش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في الـ17 من نوفمبر الماضي بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وتعتبر بوليفيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب أفريقيا.