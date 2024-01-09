رئيس جامعة الزقازيق يتابع سير الامتحانات بالجامعة الأهلية

أجرى الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق جولة تفقدية صباح اليوم الثلاثاء، بالجامعة الأهلية بمدينة العاشر من رمضان وذلك تزامناً مع انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الأكاديمي الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام محمد فوزى عميد القطاعات بالجامعة الأهلية، والدكتور جمال الفقى مدير البرامج للقطاع الهندسى بالجامعة، والدكتورة نادية محمد طه عميد كلية تمريض الزقازيق ومدير برنامج التمريض بالجامعة الأهلية.

وخلال الجولة اطمئن الدكتور خالد الدرندلي على سير الامتحانات بثلاثة برامج بالجامعة لطلاب السنة الجامعية الأولى وهى برنامج الذكاء الاصطناعي والذى بلغ عدد طلابه ١١٨ طالباً، وبرنامج المعلوماتية الطبية والذى يضم ٩٨ طالباً وبرنامج نظم معلومات الطيران والذى يشمل ١٣٧ طالباً .

واطمئن رئيس الجامعة من مدى توافر حزمة الإجراءات التى أعدتها الجامعة لتهيئة أجواء مناسبة للطلاب أثناء تأديتهم لامتحانات الفصل الدراسى الأول من خلال توفير طاقة استيعابية ملائمة بقاعات الاختبارات بشكل منظم يوفر كافة سبل الراحة للطلاب ويساعدهم على التركيز وبما يضمن أداء الامتحان دون اى معوقات ويوفر انضباط اللجان، وفقاً للقواعد المنظمة للامتحانات.

وعقب الجولة التفقدية عقد الدكتور خالد الدرندلي اجتماعاً، لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بجامعة الزقازيق الأهلية، والكشف عن سبل التطوير المستمر التى تعتمدها الجامعة، وكذلك رصد أبرز احتياجاتها وما يواجهها من تحديات خلال الفترة المقبلة وسبل حلها.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي دعمه الكامل للجامعة بكافة الوسائل المتاحة التى تسهم فى الارتقاء بجميع قطاعات وبرامج الجامعة، مشيداً بالجهود التى تبذلها جامعة الزقازيق الأهلية من أجل تطوير العملية التعليمية والارتقاء بكافة جوانبها لخدمة أبنائها الطلاب، كما كلف بسرعة الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية.

جدير بالذكر أن الاجتماع جاء بحضور الدكتور هشام فوزى عميد القطاعات بالجامعة الأهلية، والدكتور جمال الفقى مدير البرامج للقطاع الهندسى، والدكتور أسامة جابر مدير برنامج الطب البشرى، والدكتورة نادية محمد طه مدير برنامج التمريض، والدكتورة نجلاء فتحى مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، والدكتور هانى الباسوسى مدير برنامج الصيدلة الإكلينيكية، والدكتور حسين الدواش مدير برنامج جراحة الفم والأسنان، والدكتور أحمد جمعة عبد الغنى مدير برنامج التجارة ومستشار رئيس الجامعة للسياسات والشئون الاقتصادية، والدكتورة نورهان صباح منسق برنامج الطب والجراحة.