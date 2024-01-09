طرح الجزء الثاني من ألبوم أميمة طالب "تذكر النسيان"

بتوقيع الموسيقار طلال

طرحت المطربة أميمة طالب في مفاجأة سارة لجمهورها، الجزء الثاني من ألبومها الجديد "تذكر النسيان" الذي ضم 5 أغنيات متنوعة ترضي جميع الأذواق بتوقيع الموسيقار طلال .

تفاصيل ألبوم تذكر النسيان أميمة طالب

حيث اتصف العمل بـ السهل الممتنع ، وتقديم أغنيات تحمل الكثير من المفاجآت، ليكون عشاق الفن الطربي على موعد مع أغنيات وموسيقى طربية بامتياز .

ويأتي الجزء الثاني من ألبوم "تذكر النسيان" مليء بالتنوع والإهتمام بالتفاصيل الفنية، وجاءت كل الأغنيات من ألحان الموسيقار طلال وهى:

أغاني ألبوم تذكر النسيان الجزء الثاني

"منهو حبيبك" كلمات الأمير سعود بن بندر‬، توزيع بشار سلطان‬ ، "خذني‬" ‏كلمات عبدالله بو دله‬ ، توزيع حسام كامل‬ ، "حق التكلفه‬" كلمات عبدالله أبو راس‬، توزيع زيد نديم‬ ، "شعاع‬" كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن‬‬ ، توزيع وليد فايد، "ما يسواه أحد" كلمات الأمير سعود بن بندر ، توزيع سيروس، وإشراف خالد أبو منذر.

وانتهت أميمة أيضاً من تصوير كامل أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب وذلك في العاصمة الفرنسية باريس أميمة طالب كشفت عن سعادتها وفخرها الشديد بتقديم هذه الأغاني والتعاون مع الموسيقار طلال بمشاركة أهم الشعراء في الوطن العربي، وتأمل أن يتكرر هذا التعاون في المستقبل ، لتقديم فن طربي متميز ، مؤكدة ان الأغاني تحمل الطابع الطربي والقيمة الموسيقية الفنية المتميزة ، مشيرة إلى أنها وقعت في غرام الأغنيات منذ اللحظات الأولى لسماع كلماتها وألحانها ، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائماً ، وان تنال الأغنيات الجديدة إعجاب واستحسان الجمهور العربي .

الجزء الأول من ألبوم تذكر النسيان

كانت قد طرحت أميمة الجزء الاول من الالبوم في ديسمبر من العام الماضي، والذي ضم 4 أغنيات هى “تذكر النسيان” كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن توزيع زيد نديم ، “الغلطة غلطتي” كلمات عبدالرحمن الأبنودي توزيع يحيى الموجي ، “ليش مستغرب” كلمات علي مساعد توزيع زيد نديم ، “طيبة الخاطر” كلمات خالد المريخي توزيع بشار سلطان ، والأغنيات من ألحان الموسيقار طلال ، وإشراف خالد أبو منذر ، ويحمل الألبوم محتوى متطور ومتميز يجمع العديد من الأشكال التي تواكب المتغيرات في صناعة الموسيقى .