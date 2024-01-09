مفاجأة.. أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

يشهد الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، إذ يسجل في المركز المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، في حين أنه يتجاوز الـ 50 جنيهًا في السوق السوداء.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الدولار في البنوك المصرية.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الشراء:- 30.84 جنيه.

سعر البيع:- 30.93 جنيه.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

أسعار الدولار في بنك مصر

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

أسعار الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الشراء:- 30.90 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.