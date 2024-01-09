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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

وزير التعليم أمام الشيوخ: الصورة الذهنية للطلاب عن التعليم الفني تغيرت كثيرًا

وزير التعليم بمجلس
وزير التعليم بمجلس الشيوخ

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الصورة الذهنية للطلاب عن التعليم الفني تغيرت كثيرًا والدليل علي ذلك أن عدد من تقدموا للمدارس التكنولوجيا حاصلين علي مجاميع كبيرة تمكنهم من الالتحاق بالثانوية العامة ولكنهم تقدموا للمدارس الفنية.

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الشيوخ يبدأ مناقشة سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية

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وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة، أن سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجيا، أن قوائم الانتظار طويلة للالتحاق بالمدارس التكنولوجيا الفنية لذا لا بد من التوسع في المدارس الفنية.

وأكد "حجازي"، أن هؤلاء الطلاب الذين التحقوا بالمدارس التكنولوجيا محجوزين للعمل قبل أن يتخرجوا، وأن الطالب سيجد فرصة عمل بعد 3 سنوات من التخرج، مشيرًا أن الصورة الذهنية تغيرت بسبب أيضًا الالتحاق بالجامعات الكتولوجحيا والحصول علي بكالوريس.

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