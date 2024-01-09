وزير التعليم أمام الشيوخ: الصورة الذهنية للطلاب عن التعليم الفني تغيرت كثيرًا

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الصورة الذهنية للطلاب عن التعليم الفني تغيرت كثيرًا والدليل علي ذلك أن عدد من تقدموا للمدارس التكنولوجيا حاصلين علي مجاميع كبيرة تمكنهم من الالتحاق بالثانوية العامة ولكنهم تقدموا للمدارس الفنية.

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة، أن سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجيا، أن قوائم الانتظار طويلة للالتحاق بالمدارس التكنولوجيا الفنية لذا لا بد من التوسع في المدارس الفنية.

وأكد "حجازي"، أن هؤلاء الطلاب الذين التحقوا بالمدارس التكنولوجيا محجوزين للعمل قبل أن يتخرجوا، وأن الطالب سيجد فرصة عمل بعد 3 سنوات من التخرج، مشيرًا أن الصورة الذهنية تغيرت بسبب أيضًا الالتحاق بالجامعات الكتولوجحيا والحصول علي بكالوريس.