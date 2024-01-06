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السبت 06 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس الشيوخ يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  رئيس مجلس الشيوخ

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة  إلى قداسة البابا  تواضروس الثانى بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد و جاء نصها

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مقاضاة OpenAI وMicrosoft لإساءة استخدام الملكية الفكرية

قداسة البابا /تواضروس الثاني...بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 

بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس أتقدم لقداستكم ولجميع الأخوة المسيحيين بأسمى التهانى مقرونة بأطيب التمنيات القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك الذكرى التي تحل علينا في السابع من يناير من كل عام، ونحتفى بها جميعاً مسلمين ومسيحيين. داعين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من التقدم والرقى والازدهار، تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حفظ الله مصر وقيادتها وبارك شعبها وكتب لها النصر والعزة.

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