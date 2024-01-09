"الصحة الإنجابية ودورها في تنمية المجتمعات الريفية" ندوة بأسيوط

نظم مركز إعلام أسيوط، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وإدارة الخدمة العامة في مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وجمعية صفاء النفوس لتنمية المجتمع، وجمعية حكاية وطن لتنمية ندوة إعلامية حول "الصحة الإنجابية ودورها في تنمية المجتمعات الريفية" في قاعة المؤتمرات بالمركز.

وحضر الندوة الدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سمية عنتر مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والسكان في أسيوط وكذلك بحضور العديد من الرائدات الريفيات وبعض من مكلفات الخدمة العامة وبعض السيدات من رواد الجمعيات وسط أجواء إيجابية وتفاعل بناء بين المحاضرين والجمهور وكما حظيت الندوة برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي في الهيئة.

الندوة الإعلامية تهدف إلى زيادة الوعي بشأن الصحة الإنجابية

وأكدت عبير جمعة حسين مدير مركز إعلام أسيوط بأن الندوة الإعلامية تهدف إلى زيادة الوعي بشأن الصحة الإنجابية وأهميتها في تحسين الظروف الصحية والاجتماعية للنساء في المجتمعات الريفية. كما تسعى الندوة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الصحة الإنجابية في تنمية المجتمعات الريفية.

وأشارت مدير مركز إعلام أسيوط، إلى أن هذه الندوة تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، وتأتي في إطار جهود متعددة القطاعات لتحسين الحياة والصحة والتعليم في تلك المناطق.

مفهوم الصحة الإنجابية باعتبارها حالة استقرار كاملة

وأضافت عبير جمعة، أن اللقاء تناول التعريف بمفهوم الصحة الإنجابية باعتبارها حالة استقرار كاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا في جميع الأمور المتعلقة بالإنجاب وتكوين الأسرة السليمة وليست مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة، كما تعني الصحة الإنجابية قدرة الأفراد على التمتع بحياة صحية ومأمونة، وقدرتهم على الإنجاب، وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده

وفي الندوة تم التأكيد على أنه ينبغي النظر إلى الصحة الإنجابية كأسلوب حياة لأنها تؤثر على كل من الرجال والنساء من الطفولة إلى سن الشيخوخة .. ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان فإن الصحة الإنجابية في أي عمر تؤثر تأثيرًا عميقًا على صحة الفرد لاحقًا ويشمل ذلك التحديات التي يواجهها الناس في أوقات مختلفة من حياتهم مثل تنظيم الأسرة، والخدمات التي تمنع الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والتشخيص المبكر وعلاج أمراض الصحة الإنجابية لذا عملت الدولة المصرية على تعزيز الخدمات اللازمة كالخدمات الصحية والتثقيفية والتوعية ضمن العديد من المشاريع والمبادرات وأهمها مبادرة حياة كريمة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة