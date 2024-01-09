وظائف خالية في تخصصات مختلفة.. تفاصيل

برواتب لا تقل عن 3500 جنيهًا، توفر وزارة العمل وظائف خالية للشباب، وذلك للحد من نسبة البطالة وتشجيع الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، والقضاء على فكرة الوظيفة الحكومية التي أصبحت غير متوفرة.

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 3968 وظيفة جديدة، في 7 محافظات في 26 شركة قطاع خاص، ومن بينها فرص عمل لذوي الهمم تطبيقًا لنسبة الـ5%، إذ تبدأ رواتب تلك الوظائف من 3500 جنيهًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي على العاملين.

ويدعو حسن شحاتة وزير العمل، الشباب إلى العمل بالقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والاستفادة من الدورات التدريبية المجانية التي توفرها الوزارة للتأهل لسوق العمل واكتساب حرف ومهارات جديدة.

ويستمر التقديم في الوظائف الجديدة حتى نهاية شهر يناير الجاري 2024، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات المتوفر بها الوظائف، أو عن طريق زيارة الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل.

وتتوفر الوظائف الجديدة في محافظات القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والمنوفية، وشمال سيناء، وقنا، وسوهاج.

والوظائف المطلوبة هي: مدرسين رياض أطفال، وأطباء بيطريين، وجليسة أطفال، ومدير فرع، وأخصائيين تمويل، ومسئول موارد بشرية، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين كهرباء وميكانيكا، ومراقبين جودة، وعمال خدمات بترولية، وموظفين استقبال، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وسائقين، ووسطاء تأمين، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وعمال نظافة.