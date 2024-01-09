أوسيمين يسعى لتحويل أحزان جماهير نيجيريا إلى افراح في الكان

يسعى افضل لاعب في أفريقيا لعام ٢٠٢٣ النيجيري فيكتور اوسيمين لتحويل التراجع الشديد والأحزان التي تعيشها جماهير نيجيريا في النسخ الأخيرة لكأس الأمم الافريقية إلى أفراح خلال الكان المقبلة والتي ستنطلق يوم السبت المقبل في العاصمة الايفوارية أبيدجان .

منتخب نسور نيجيريا والذي غاب عن المشاركة في نسختي ٢٠١٥ و ٢٠١٧ وحصل على المركز الثالث في نسخة ٢٠١٩ واخيرا خرج من دور ثمن النهائي للنسخة الأخيرة في الكاميرون ٢٠٢١ وبالتالي فأن المنتخب النيجيري يسعى خلال كأس امم افريقيا لاستعادة اللقب الغائب منذ عام ٢٠١٣ والذي احرزه على حساب منتخب بوركينا فاسو ويعول النسور كثيرا على مهاجمه وهداف الدوري الإيطالي في نسخته الأخيرة فيكتور اوسيمين .

وفي تصريحات لاوسيمين لجريدة ديلي ستار النيجيرية قبل انطلاق رحلة المنتخب النيجيري إلى ابيدجان قال : لقد خذلنا الجماهير النيجيرية كثيرا خلال السنوات الأخيرة. ساندونا بكل جهدهم خلال كل المباريات لكن نتائجنا لم تكن على المستوى . جماهير نيجيريا تستحق افضل من ذلك كثيرا .

وقال اوسيمين : قادرون على الحصول على لقب هذه البطولة فنحن نملك العديد من الاعبين الذين يؤدون بشكل افضل من رائع مع انديتهم الاوربية ولديهم من المخارات ما يكفي للحصول على اللقب الافريقي .

وأضاف افضل لاعب افريقي في استفتاء فرانس فوتبول : كل لاعبي منتخب نيجيريا لديهم الرغبة لتعويض عدم التأهل الى نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر ٢٠٢٢ . لقد كان أمرا محبطا للغاية والحصول على اللقب الأفريقي هو التعويض المناسب لهذا الاخفاق الكبير لمنتخب نيجيريا .

يذكر ان اوسيمين هو أول لاعب نيجيري يحرز لقب افضل لاعب في أفريقيا منذ عام ١٩٩٩ عندما احرزها مواطنه نوانكو كانو .