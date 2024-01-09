الحكومة العراقية تطالب بانسحاب القوات الأمريكية من بغداد

أكد مستشار رئيس الحكومة العراقية حسين علاوي اليوم الثلاثاء إصرار بلاده على أهمية انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وانسحابها من بغداد.

وقال علاوي وفقًا لشبكة سكاي نيوز، "إن الحكومة العراقية لديها توجه لإنهاء تواجد القوات الدولية في البلاد كون المبرر الأساسي لوجودها قد انتهى بالانتصار على تنظيم داعش الإرهابي في حرب طويلة استمرت لأكثر من 3 سنوات".

وأشار إلى مراجعة الحكومة العراقية الآن من خلال اللجنة المشتركة وجود الدول الصديقة داخل هذا التحالف ؛ لإنهاء هذا الوجود من جهة والعودة إلى علاقات طبيعية على أساس ثنائي مع هذه الدول المنضوية تحت التحالف الدولي.

وشدد المسؤول العراقي على أهمية إنهاء هذه المهام لحماية الأمن القومي العراقي وصيانة المصلحة الوطنية العليا في إدارة هذا القرار وإدارة علاقات البلاد الثنائية مع كل دول التحالف الدولي والتي وصفها ب"الممتازة والجيدة".. مؤكدا قدرة القوات المسلحة العراقية على إدارة أمن وفرض سيادة القانون وبسط الاستقرار في البلاد.

وأشار علاوي إلى الإنجازات التي حققها رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العديد من المجالات منها التعليم والصحة ومواجهة التغيرات المناخية عقب توقفها بسبب الحرب على داعش.. مشيدا في الوقت نفسه بالدبلوماسية المنتجة التي تبنتها الحكومة العراقية لحماية المصالح الوطنية وتعزيزها وكذلك لعودة الدور البناء العراقي إقليميا ودوليا.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أفادت فيه وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأن واشنطن لا تخطط لانسحاب قواتها من العراق.

وكانت الرئاسة العراقية قد أدانت في وقت سابق، استهداف أحد المقار الأمنية في بغداد ، واعتبرته خرقا وتجاوزا على سيادة العراق وأمنه وانتهاكا صريحا للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر والمسوغات التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية.