حساب المواطن يستعد لإيداع دعم شهر يناير 2024 الأساسي والإضافي.. غدًا

يستعد برنامج حساب المواطن السعودي لإيداع الدفعة الـ 74 (لشهر يناير 2024)، الأساسية بجانب الدعم الإضافي في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين شروط الاستحقاق، وذلك بداية من الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء الموافق 10 يناير 2024.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

كما وجه الملك لسمان باستمرار فتح التسجيل في البرنامج، حرصًا منه على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن 2024

إنشاء حساب جديد ببرنامج حساب المواطن عبر الرابط التالي.. https://portal.ca.gov.sa/ تسجيل الدخول. النقر على أيقونة "البدء في بناء حسابك". إدخال بيانات المستفيد من الأسم والعنوان والتابعين والحساب البنكي والمرفقات (إن وجدت). التأكيد ومراجعة البيانات. (التأكد من دقة البيانات المدخلة حتى لا يتم استبعاد الطلب).

تغيير بيانات الدخل في حساب المواطن

أما المسجلون في برنامج حساب المواطن ويرغبون في تغيير البيانات الخاصة بالدخل فعليهم إتباع الخطوات التالية: