القبض على "سائق" المركبة المرتطمة ببوابات البيت الأبيض

احتجز جهاز الخدمة السرية الأمريكي، سائقا اصطدم بالبوابة الخارجية لمجمع البيت الأبيض في واشنطن عند الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء، في السادسة مساء الإثنين بتوقيت واشنطن.

وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي - بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن سيارة اصطدمت بالبوابة الخارجية لمجمع البيت الأبيض في واشنطن قبل السادسة من مساء أمس الإثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال أنتوني جولييلمي مدير الاتصالات بالجهاز إن السلطات احتجزت السائق، مضيفا أنه يخضع للتحقيق بخصوص "سبب وطريقة" ارتكابه الحادث.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق على الحادث.