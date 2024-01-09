الشرقية: تخصيص قطعة أرض بكفر إبراهيم العايدي لإقامة وحدة صحية ومركز شباب

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إعادة تخصيص قطعة الأرض غير المستغلة من المساحة المخصصة لإقامة الوحدة الصحية وجمعية تنمية المجتمع بقرية كفر إبراهيم العايدي التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس والبالغ مساحتها 6 قيراط، وذلك بضمها لقطعة الأرض المخصصة لإقامة مركز الشباب عليها، لخدمة الأهالي، ولإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والإجتماعية المختلفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري بأهالي القرية للتعرف على مشاكلهم على الطبيعة والوقوف على إحتياجاتهم، وذلك بعد أن تقدم أحد أبناء القرية والمتبرع بقطعة أرض على مساحة 19 قيراط و 16 سهم لصالح الوحدة المحلية بقرية إبراهيم العايدي، لإقامة وحدة صحية ومركز شباب وجمعية تنمية المجتمع، بطلب يلتمس فيه الموافقة على إضافة مساحة 6 قيراط من المساحة المخصصة لإقامة الوحدة الصحية إلى المساحة المخصصة لإقامة مركز الشبا.

وقال غراب: محافظة الشرقية بأجهزتها التنفيذي لا تدخر جهداً في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وتسعى جاهدة لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.

واستعرض محافظ الشرقية، حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية برؤية واضحة من القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لإحداث التنمية الشاملة وتغيير حياه المواطنين الى الأفضل.

وأضاف المحافظ، أن إجمالي ما تم إنجازه من تنفيذ مشروعات في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق، الإسكان، التعليم، الشباب والرياضة، الأبنية التعليمية، الصحة، التموين، الطب البيطري» غير مسبوق، واستطاع أن يغير شكل حياه المواطنين إلى الأفضل، لافتاً إلى أن حجم الإستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية تخطى الـ 62 مليار جنيه ، ونعمل جاهدين للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بمركز الحسينية؛ تُعد شهادة ميلاد حقيقية للقرية المصرية لما تشهده من إقامة مشروعات في جميع القطاعات الخدمية والتنموية، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات بـ 41 قرية 740 تابع بالمركز لتحسين جودة حياة المواطنين.