تطوير الشوارع بالأحياء السكنية بمطروح| صور

أكد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع أحياء الكيلو 1 والكيلو 7 وعزبة العسكر والعجارمة والعمدة فرج بوسط مدينة مرسى مطروح

وتم نقل جميع الأكشاك بمنطقة حي الشروق بالكيلو 7 وذلك ضمن خطة الرصف 2023-2024 تمهيدا لعملية التطوير الشاملة للشوارع ووضع طبقة أساس قبل أعمال التوسعة والرصف، كما تم الانتهاء من رصف شوارع المنطقة السكنية بالكيلو 1 بجوار مدرسة الثانوية الصناعية لتنتهي مشاكل الطرق الترابية في الخطة الاستثمارية 2022-2023 ، المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، تلبية لمطالب أهالي المنطقة .

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة شوارع عزبة العجارمه من ناحيه مسجد عثمان بن عفان إلى مدرسة على بن طالب ضمن خطة الرصف 2023-2024 ، مع استمرار أعمال أرصفة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الضيقة ، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية استجابة للنداءات ، ليليق بسكان المنطقة بالشكل الحضاري .

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من اعمال رصف مناطق العمدة فرج وعزبة العسكر ، ضمن خطة الصف بالخطة الاستثمارية2022-2023 ، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة من أعمال كهرباء مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والتليفونات ، والانتهاء من رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر بعد الانتهاء من الأرصفة وتركيب الانترلوك ، ووضع طبقة الاساس لشوارع السواني البحرية ، وخلف المعهد الديني بعلم الروم تمهيداً لأعمال الرصف ، وجاري تركيب بالبلدورات والانترلوك لبعض الشوارع الرئيسية ، والانتهاء من رصف شوارع عزاز و ربطه بشوارع مساكن اللوكس حتي كلية التربية وشارع التهريب ضمن الأعمال الجارية بمنطقة شارع عزاز كمرحله أولى بالخطة الاستثمارية .

وأكد رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، أنه جاري الان العمل علي قدم وساق لاستكمال أعمال تحويل التيار الكهربائي من هوائى إلى أرضي ، لشوارع الملح واحمد عرابي والغرباوي بمنطقة علم الروم ، ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023 ، لتحسين مستوي أداء التيار الكهربائي والانارة بتلك المناطق فى الأحياء السكنية ضمن أعمال التطوير بالمدينة لقطاع الكهرباء ، ووضع أعمدة الإنارة الجديدة بالمناطق التي تم الانتهاء من دفن الكابلات الأرضية فيها ، بمتابعة وإشراف من إدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع الشركة المنفذة وشركة كهرباء البحيرة ، موجها بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات الجارية بقطاع الكهرباء بنطاق المدينة والمركز .

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح، الأهالي بالحفاظ علي أعمال الرصف الحضارية لكي تليق بسكان تلك المناطق التي تم رصفها والا سيتم تعرض المتسبب في اتلاف أعمال الرصف للمسئولة القانونية، مؤكدا الي أن جميع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة تعمل علي خدمة أهالى مطروح؛ للارتقاء بكافة الخدمات فى جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية في اطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانه المدينة السياحية العريقة .

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