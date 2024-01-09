مقتل 3 أشخاص بقصف إسرائيلي لمركبة تابعة لحزب الله بلبنان

أفادت شبكة سكاي نيوز أن قصف إسرائيلي، اليوم الثلاثاء استهدف سيارة جنوبي لبنان، نجم عنه قتلى وجرحى من صفوف حزب الله اللبناني.

وكشف مصدر عسكري لبناني لـ"سكاي نيوز عربية"، إن 3 من حزب الله قتلوا في غارة على سيارتهم في الغندورية، بينما أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الهجوم تم بطائرة مسيّرة.

وأفادت مراسلتنا بتجدد القصف الإسرائيلي على مناطق جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن "القصف منع وصول سيارات الإسعاف للمنطقة".

وفي المقابل، انطلقت رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

ويستمر التصعيد بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، وسط مخاوف من تحول المواجهات إلى حرب شاملة.

والإثنين أدت ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان إلى مقتل قائد كبير في قوة الرضوان التابعة للحزب، في واحدة من أبرز الهجمات على كبار قادتها خلال القصف المتبادل مع إسرائيل منذ 3 أشهر.

وفقد حزب الله أكثر من 130 مقاتلا، من بينهم أعضاء في قوة الرضوان، في الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ بدء القصف العابر للحدود.

وقالت 3 مصادر أمنية في لبنان إن الضربة على بلدة مجدل سلم الواقعة على بعد نحو 6 كيلومترات من الحدود، استهدفت سيارة وسام الطويل القيادي بكتيبة الرضوان، وأسفرت عن مقتله هو ومرافقه الذي كان كذلك مقاتلا في الحزب.