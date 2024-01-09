إصابة طفلة بالتسمم إثر تناولها طعام فاسد بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي طفلة في الثالثة عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها طعام فاسد حال تواجدها بأرضهم الزراعية وجرى حجزها بقسم الباطنة تحت الملاحظة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز شرطة دار السلام بوصول "جنا . ع . ف . ع" 13 سنة طالبة ومقيمه دائرة المركز مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول طعام فاسد .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال عم المصابة "بربري . ف . ع . م" 57 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بأنه حال تواجد المذكورة بالأرض الزراعية خاصتهم بذات الناحية تناولت طعام فاسد مما أدي لحدوث إصابتها ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .