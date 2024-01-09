زيارة طلاب مدرسة الشهيد محمد فريد خميس لمحطة مياه العباسة المرشحة

زار طلاب مدرسة الشهيد محمد فريد خميس بمدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية؛ محطة مياه العباسة المرشحة، وتم تعريفهم بمراحل تنقية مياه الشرب، بداية من دخول المياه عبر المأخذ والمعامل.

وخلال زيارة طلاب المدرسة، تم عرض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة، وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية، ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة، ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة، وانتهاء بإضافة الكلور النهائى ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية، ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.

وقال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه لا غنى عن هذه الزيارات، ورحب بفكرة التواصل عبر زيارة الطلاب الذين هم صناع المستقبل، وأن تلك الزيارات تهدف لنشر مجهود الشركة في توصيل كوب مياه نظيف.

يأتي هذا في إطار تفعيل خطة التوعية التثقيفية بالشركة، والتي تستهدف سفراء جدد يجمعون بين سلوكيات استخدام المياه الصحيحة ودعاه يرتقون بثقافة ترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ عليها، كمورد مهم ورئيسي للحياة.