وزارة العمل تختتم برنامج تدريبى للفتيات على التفصيل والخياطة بأسوان

أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، عن إنتهاء البرنامج التدريبى المجانى للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة ، بوحدة التدريب المتنقلة بمركز نصر النوبة بمدرسة كامل يعقوب الصناعية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب ، والتى استفاد منها 10 متدربات ،وذلك بعد الانتهاء من فترة التدريب المهنى بواقع 150 ساعة تدريبية ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وفى ضوء تنفيذ المديرية لخطتها فى التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، والتى حرصت المديرية خلالها على توفير مزيد من البرامج المجانية للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة وتأهيل الشباب عليها وتوفير فرص العمل اللائقة للخريجين بعد الإنتهاء من التدريب أو مساعدتهم فى بدء مشروع صغير أو متوسط بالتنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة.

وأفاد فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الفتيات وتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز حصولها على فرص تدريبية تمكنها من الحصول على عمل لائق ، وتوفير مزيد من الدورات للشباب من الجنسين وفقاً لما يتطلبه سوق العمل الداخلى والخارجى.

وأضاف مدير المديرية، أن المتدربات قدموا الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفير مثل هذه التدريبات المجانية والتى اكسبتهم مهارات وقدرات تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم لفتح مشروع صغير للحصول على دخل افضل ، وإتاحة الفرصة أمامهم ووصول الوحدات التدريبية إليهم، ومؤكداً إستمرار توفير مزيد من برامج التدريب المهنى للشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل ومتابعة المتدربين والخريجين لضمان حصولهم على فرص عمل لائقة او مساعدتهم فى عمل مشروعاتهم الخاصة.