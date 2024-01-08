الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية حتى غدٍ الثلاثاء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن درجات الحرارة خلال فترة النهار تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام من درجتين إلى 3 درجات.

وأشارت إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بصورة كبيرة، وبالتالي يزداد الشعور في ارتفاع قيم درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: “نتأثر بكتل هوائية صحراوية تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، والأجواء خلال فترات النهار شتوية مشمسة ودافئة تمامًا على أغلب المحافظات الشمالية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تكون أجواءً مائلة للحرارة صباحًا، خصوصًا خلال فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي على المناطق الجنوبية، مثل جنوبي سيناء والصعيد”.

وأوضحت، أن درجات الحرارة تنخض بمعدل كبير فور غياب أشعة الشمس مع دخول فترة الليل، خصوصًا في الساعات المتأخرة حتى الصباح الباكر، وتكون أجواءً بادرة إلى شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى وجود شبورة مائية ليست كثيفة أدت لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية خلال فترات الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسحطات المائية، التي تتلاشى تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع:

لفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة تمامًا على أي أعمال أنشطة يومية، متوقعة تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية مختلفة قادمة من البحر المتوسط، بداية من يومي الأربعاء والخميس، فضلًا عن التأثر بامتداد منخفض جوي، وبالتالي حدوث انخفاض في درجات الحرارة والشعور بالأجواء الشتوية الطبيعية، متابعة أن العظمى على القاهرة الكبرى يومي الأربعاء والخميس المقبلين سوف تسجل بين 18 و19 درجة مئوية.

وذكرت: “في نهاية الأسبوع، سيكون هناك نشاط للرياح، وبالتالي يزداد الشعور ببرودة الطقس وانخفاض قيم درجات الحرارة، كما أن فرص الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة ستزداد على المناطق الساحلية، ومن الممكن وصولها للمناطق الداخلية بكميات أقل”، لافتة إلى اعتدال سرعات الرياح خلال الـ48 ساعة المقبلة، وبالتالي يكون كل من البحرين الأحمر والمتوسط مؤهلين لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية.