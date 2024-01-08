تفاصيل صفقة انتقال وسام أبو علي إلى الأهلي

نجح النادي الأهلي في إنهاء صفقة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، بشكل رسمي لينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن صفقة وسام أبو علي للنادي الأهلي، كلفت إدارة النادي مليون و 700 ألف دولار للفريق السويدي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "وسام أبو علي وقع لمدة 4 مواسم ونصف، وسوف يتقاضى 550 ألف دولار في الموسم".

وأضاف: "سيريوس السويدي سيحصل على 1.7 مليون دولار بالإضافة إلى 300 ألف دولار امتيازات ومتغيرات".

واكمل: "أموال الصفقة سوف يسددها النادي الأهلي على 4 دفعات على مدار سنتين فقط وغير مرتبطة بأي فترات انتقال".

صلاح محسن سر تأخر الإعلان عن صفقة عمر كمال عبد الواحد

وواصل أمير هشام: "التعاقد مع وسام أبو علي، جاء ليضعف من فرص استمرار صلاح محسن داخل الفريق، وتعتبر رسالة ضمنية من النادي له بالموافقة على رحيله إلى مودرن فيوتشر، ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد، في يناير".

وأتم: "تأخر الإعلان عن صفقة عمر كمال عبدالواحد، حتى الآن، يأتي بسبب انتظار موقف صلاح محسن، ولكن ستنتهي في كل الأحوال بدخول عبدالرحمن رشدان بدلًا من محسن حال رفضه بجانب أحمد خالد كباكا ومحمد عبد الله، لإتمام الصفقة".

