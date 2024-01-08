فاروق الباز يكشف أسباب عودة أمريكا لسباق الوصول إلى القمر والمريخ (فيديو)

قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري، إن هناك سباقا فضائيا عالميا للوصول للقمر، وأمريكا تريد الوصول إلى المريخ، مؤكداً أن هناك تشابها كبيرا بين المريخ والأرض، منها: "الصحراء و المياه، ولذلك أمريكا تصر على الوصول إليه، والوصول إليه يكون عن طريق القمر".

الوصول إلى المريخ والقمر مفيد للبشرية

وأضاف فاروق الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” على فضائية etc، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوصول إلى المريخ والقمر مفيد للبشرية، حيث يمكنهم من الوصول إلى العلم والمعرفة ومعلومات عن وجود مناطق أخرى للعيش، بالإضافة إلى وجود كائنات أخرى غيرنا على الكون أم أننا وحدنا.

وأكد فاروق الباز أن أمريكا متصدرة سباق الفضاء بشكل كبير ومخصصة لذلك مبالغ ضخمة تليها الصين ثم روسيا وتليهم اليابان، مشيراً إلى أن سباق الفضاء سلمي بشكل كامل، ولكن لا نعرف المستقبل ربما يستخدم لأهداف عسكرية.

وأوضح الباز، أنه يتمنى اكتشاف الكثير عن الفضاء لفهم الكون الذي نعيش فيه، مشيراً إلى أن هذا يبدأ بتعليم تكنولوجي جيد ثم تخصيص ميزانية جيدة لبدء المحاولة في اكتشاف الفضاء.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن وكالة ناسا وروسيا اتفقتا على مواصلة إطلاق رواد فضاء أمريكيين ورواد فضاء روس على متن المركبات الفضائية لبعضهما البعض.

أعلنت وكالة روسكوزموس أنها ووكالة ناسا ستواصلان إطلاق محطة الفضاء الدولية مع أفراد طاقم بعضهما البعض حتى عام 2025 على الأقل، "للحفاظ على موثوقية محطة الفضاء الدولية ككل"، وفقًا لتقارير متعددة بما في ذلك صحيفة موسكو تايمز.

تواصل موقع Space.com مع مسؤولي ناسا للتعليق. لدى ناسا وروسكوزموس اتفاقية حالية لإطلاق أفراد الطاقم على متن المركبة الفضائية لكل منهما، للسماح بالوصول المستقل للإطلاق لكلا البلدين والنسخ الاحتياطي في حالة حدوث مشكلة. يتضمن البيان حاليًا SpaceX Dragon لمهمات ناسا، وSoyuz لروسيا. (عندما تصبح طائرة بوينغ ستارلاينر جاهزة، فمن المفترض أن يتم تضمينها أيضًا في المهام الأمريكية.)

ومن الواضح أن محطة الفضاء الدولية ستستمر حتى عام 2030 على الأقل، حيث وافق معظم التحالف الدولي على الالتزام بها. وستبقى روسيا حتى عام 2028 أو نحو ذلك، بناءً على أحدث التقارير؛ تعمل البلاد على مجموعة مختلفة من الخطط الفضائية في المستقبل.

على الرغم من أن ناسا وروسيا هما الشريكان الرئيسيان في محطة الفضاء الدولية إلى جانب وكالة الفضاء الأوروبية واليابان وكندا، إلا أن العلاقات تغيرت في عام 2022 عندما غزت روسيا أوكرانيا مما أثار إدانة معظم دول العالم. تم قطع معظم الشراكات الفضائية مع روسيا باستثناء محطة الفضاء الدولية، والتي لا تزال قائمة لأسباب تتعلق بالسياسة الفضائية.

تدير روسيا وناسا قطاعات مختلفة من المحطة الفضائية بمسؤوليات تشغيلية مختلفة. كما يقومون أيضًا بإرسال سفن الشحن لمهام إعادة الإمداد والتفاعل مع الطاقم في ضوابط المهام المستقلة.

منذ عام 2022، تعاونت روسيا مع الصين لإطلاق تحالف يواجه القمر. لدى وكالة ناسا أيضًا مجموعتها الخاصة، بموجب اتفاقيات أرتميس، وهو تحالف يضم أكثر من 30 دولة تعد نفسها بمعايير استكشاف الفضاء السلمي مع مجموعة فرعية من الدول المشاركة أيضًا في استكشاف القمر.

تهدف اتفاقيات أرتميس إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر في موعد لا يتجاوز عام 2025 باستخدام أرتميس 3، وقد أطلقت بالفعل أرتميس 1 (غير مأهولة) في عام 2022 حول القمر. من المفترض أن يتم إطلاق Artemis 2، وعلى متنه أربعة رواد فضاء، حول القمر في عام 2024 أو نحو ذلك.