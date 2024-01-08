الديهي يكشف تفاصيل خطة بلينكن في زيارته لدولة الاحتلال

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت عن خطة الولايات المتحدة التي يحملها وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال زيارته لدولة الاحتلال، والتي تتمثل في ضرورة أن يغير جيش الاحتلال عملياته العسكرية في قطاع غزة، والسماح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن هناك مصادر مطلعة تحدثت على ان الولايات المتحدة ترغب في انتقال الاحتلال الاسرائيلي إلى المرحلة التالية من الحرب والأقل حدة والتي تتركز على شن الغارات المركزة على قطاع غزة، وتخفيف أعمال العنف تمهيدًا للمفاوضات.

وأشار إلى أن الصحيفة الإسرائيلية تتحدث بأن وقف الاعمال العدائية في الشمال سيسمح في بدأ المفاوضات، وإعداد ترتيب سياسي لإبعاد حزب الله عن الحدود الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي يضغط على الدول العربية المعتدلة للمشاركة في عمليات ما بعد الحرب في قطاع غزة.