باحث: مصر لديها خطوط اتصال مع الجميع ولا تتعامل إلا مع الجيوش النظامية

أكد د. محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك ظاهرة الدول غير العربية في الدول العربية، مشددًا على أن القوى الإقليمية أصبح بها تحولات في التعامل مع الأحداث، منها علاقات السعودية مع إيران وعلاقات مصر مع تركيا، وهناك تغير في سلوك السياسات الخارجية للدول.

وشدد على أن مصر لديها خطوط اتصال مع الجميع لكنها لا تتعامل سوى مع الجيوش النظامية، مشددًا على أن الدولة تعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وتتعامل مع الجيش النظامي ولا تتعامل مع الأشكال الأخرى غير الدولة، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأوضح أن مصر تعمل على إنهاء الصراعات في دول الإقليم، مشددًا على أن هناك أجيال ضائعة في كل مناطق الصراع.

وتابع: "هناك قنوات اتصال كانت واضحة بين مصر مع إيران ولكنها مسارات غير مرئية وهي من قبل حتى حرب غزة، منوهًا بأن حماس كانت في مرحلة تمثل تهديد لمصر ولكن الأولويات تبدلت الآن.