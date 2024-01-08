محافظ جنوب سيناء يبحث مشكلات مستأجري الإشغالات بمنطقة الهضبة بشرم الشيخ

عقد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا لمستأجري الإشغالات بمنطقة الهضبة بشرم الشيخ، اليوم الاثنين، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومديري إدارات الشؤون القانونية، و صندوق تنشيط السياحة، والعقود، والاستثمار، والاسكان، والادارات المعنية.

وخلال اللقاء تم بحث ومناقشة مشكلات المستأجرين في القطاع السياحي، ومناقشة كافة الحلول والمقترحات.

وصدق المحافظ علي عدد من القرارات التوافقية، في اطار الحفاظ علي حقوق الدولة ودفع عجلة السياحة بالمنطقة، وإجراء أعمال التطوير والنظافة والتجميل للمنطقة مما يزيد الجذب السياحي لها.