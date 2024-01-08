LG تعرض أول تلفزيون OLED شفاف لاسلكي في العالم

عادةً ما تعرض LG مجموعة من أجهزة التلفاز الجديدة في معرض CES كل عام، ولكنها عادة ما تكون الشاشات المسطحة الأكثر تقليدية. هذا العام في لاس فيغاس، تطلق الشركة شيئًا مختلفًا تمامًا بالإضافة إلى تحديثات السلسلة M وG. OLED T هو ما تسميه الشركة أول تلفزيون OLED شفاف لاسلكي، بدقة 4K وتقنية النقل اللاسلكي من LG للصوت والفيديو. تتميز الوحدة أيضًا بشاشة تباين تتدحرج إلى صندوق في قاعدتها يمكنك رفعها أو خفضها بضغطة زر.

يتم تشغيل OLED T بواسطة معالج Alpha 11 AI الجديد من LG بأربعة أضعاف أداء شريحة الجيل السابق. وتوفر القوة الإضافية أداءً رسوميًا أكبر بنسبة 70 بالمائة وسرعات معالجة أسرع بنسبة 30 بالمائة، وفقًا للشركة. يعمل طراز OLED T مع Zero Connect Box الخاص بالشركة والذي ظهر لأول مرة على M3 OLED العام الماضي والذي يرسل الفيديو والصوت لاسلكيًا إلى التلفزيون. يمكنك توصيل جميع أجهزة البث ووحدات التحكم في الألعاب الخاصة بك بهذا الصندوق بدلاً من التلفزيون.

تحتوي قاعدة OLED T على مكبرات صوت منخفضة الصوت، والتي تبدو جيدة بشكل مدهش، بالإضافة إلى بعض المكونات الأخرى. هناك أيضًا مصابيح خلفية، ولكن يمكنك تشغيلها للحصول على مظهر شفاف تمامًا. تقول LG إن التلفزيون سيأتي بخيارات مستقلة ومثبتة على الحائط ومثبتة على الحائط.



في البداية، كانت بعض العناصر المرئية على OLED T مثيرة للقلق بعض الشيء. يبدو أن المغني الموجود على الشاشة الشفافة موجود بالفعل في الغرفة - في شكل مصغر بالطبع. كانت أشياء مثل حوض السمك أكثر متعة عند النظر إليها وكانت مقاطع الأفلام واضحة وحيوية. وضعت LG أيضًا ما تسميه T-Bar على OLED T، مما يضيف مزيجًا يشبه الكيرون من الأخبار والطقس وعناوين الأغاني والمزيد على طول الجزء السفلي بينما تظل بقية الشاشة واضحة.

أعلنت سامسونج أيضًا عن تلفزيون شفاف في معرض CES 2024، ولكن هذا الإصدار هو Micro OLED. يبدو أيضًا مشرقًا وحادًا، ولكن لا توجد أيضًا معلومات حول متى يمكن أن يكون متاحًا أو تكلفة ذلك. لا تتحدث LG عن الأسعار أيضًا، لكن الشركة قالت إنها تخطط لبيع تلفزيون OLED في عام 2024.