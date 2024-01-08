أسطورة نيجيريا : غياب بونيفاس ضربة قوية للنسور قبل أنطلاق الكان

أعرب أسطورة منتخب نيجيريا في بداية القرن الحالي صنداي اوليسيه عن حزنه الشديد للإصابة التي لحقت بنجم نادي باير ليفركوزن ومنتخب نيجيريا فيكتور بونيفاس وغيابه عن صفوف نسور نيجيريا في كأس الأمم الافريقية التي ستنطلق يوم السبت المقبل في العاصمة الايفوارية أبيدجان.

وكان فيكتور بونيفاس مهاجم منتخب نيجيريا ونادي بايرليفركوزن الألماني قد غاب عن الودية الهامة التي لعبها منتخب نيجيريا امام منتخب غينيا في العاصمة الاماراتية ابوظبي وانتهت بفوز منتخب غينيا بهدفين مقابل لاشىء ليعلم بعدها الجهاز الطبي لمنتخب نيجيريا خروج بونيفاس من قائمة منتخب نيجيريا لبطولة كأس الأمم الافريقية لحاجته للعلاج من إصابة في الفخذ لمدة ستة اسابيع ومغادرة الاعب العاصمة الإماراتية متجها إلى ألمانيا.

وقال صنداي اوليسية احد قادة منتخب نيجيريا التاريخيين والذي شارك مع مناخب نيجيريا في نسختي كأس العالم عامي ١٩٩٤ و ١٩٩٨ في العصر الذهبي لمنتخب نيجيريا ان غياب بونيفاس يشمل ضربة موجعة لمنتخب نيجيريا و اماله في بطولة كأس الأمم الافريقية مشيرا الى انه يمثل قوة كبيرة لهجوم نسور نيجيريا .

وأضاف اوليسيه في تغريدة على موقع التواصل الأجتماعي ( X ) : لقد تابعته عن قرب طوال الموسم الماضي وهذا الموسم ايضا وبكل تأكيد هو لاعب غير عادي وغيابه يمثل خسارة لنجم كبير في صفوف منتخب نيجيريا .

يذكر ان فيكتور بونيفاس لم يشارك من قبل في كأس الأمم الافريقية وسجل هذا الموسم ١٦ هدفا في كل البطولات مع فريق بايرليفركوزن الألماني الذي ينافس بقوة على لقب الدوري الألماني.