سيدات الأهلي يهزمن الشمس في دوري الطائرة

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري بالفوز على نظيره فريق الشمس بنتيجة 3-0، ‏في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين‎.‎

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-15، ثم حسم ‏الشوط الثاني بنتيجة 25-18، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-16، ليواصل الفريق سلسلة الانتصارات التي يحققها في ‏البطولة‎.‎

وأشاد إبراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق، بالأداء الذي قدمته اللاعبات والذي أسهم في تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية ‏التي يقدمها الفريق في البطولة‎.‎

‏‎وحقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الفوز على فريق الاتحاد بنتيجة 3-0، في المباراة الماضية، ضمن منافسات ‏الدوري.‏