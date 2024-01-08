الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يفوز على الطيران في دوري سوبر السلة

الأهلي والطيران
الأهلي والطيران

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على نظيره فريق الطيران، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

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انطلقت المباراة في السادسة مساءً على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً مميزًا من جانب لاعبي الفريق، لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 86 - 57.

قدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل جيد تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش، ليواصل الفريق عروضه القوية في البطولة.

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