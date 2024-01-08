اعرف أخر تطورات الحالة الصحية لنائب رئيس الأهلي العامري فاروق

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، بعد أن تعرض لوعكة صحية في السابع من نوفمبر الماضي وهو يمارس عمله في النادي الأهلي، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين لاسعافه، وأجرى خلال الفترة الماضية عدد من العمليات في المخ لعلاجه.

ويتساءل الكثير من عشاق النادي الأهلي والكرة المصرية عن تفاصيل المرض الذي أصاب العامري فاروق، ومدى تأًثيره صحيًا خلال الفترة القليلة المقبلة.

ما هو مرض العامري فاروق؟

تعرض نائب رئيس النادي الأهلي للاغماء في السابع من نوفمبر الماضي، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين لاسعافه، ومكث بعدها في أحد مستشفيات السادس من أكتوبر، وتعرض العامري فاروق لنزيف في المخ أدخله في غيبوبة تامة على مدار شهرين، وأجرى له 5 عمليات جراحية في المخ.

وسط تداول معلومات وأخبار غير موثوق منها، نفى شقيق خالد العامري، أنباء وفاته، مطالبًا البعض بتحري الدقة في نقل الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيًا الشفاء العاجل له.

أبرز المناصب التي تولاها العامري فاروق

العامري فاروق شغل منصب وزير الرياضة المصري في الفترة من 2 أغسطس 2012 وحتى 2 يوليو 2013.

وهو رجل أعمال وشخصية سياسية ورياضية بارزة، ومن عائلة تنتمي كل الانتماء للنادي الأهلي.

العامري فاروق واحد من كبار المستثمرين في مصر في مجال التعليم، حيث يمتلك مدارس "بيبي جاردن" للغات، ودار نشر وتوزيع تحمل اسم «فاروق».

جوائز حصل عليها نائب رئيس الأهلي

حصل العامري فاروق على وسام التعليم الخاص على مستوى الجمهورية من نقابة المعلمين

ونال جائزة رائد من رواد التعليم الخاص 2004 من وزارة التربية والتعليم

وظفر العامري بوسام التعليم ودرع التعليم الخاص 2004 من وزارة التربية والتعليم

وكذلك جائزة أحسن ناشر لكتب الأطفال والناشئ، وأحسن ناشر للكتاب المدرسى، وأحسن ناشر للترجمة من والى اللغة العربية عام 2003

العامري فاروق حصل على جائزة الإبداع والتميز (الجائزة الذهبية) في مصر يناير 2002 من وزارة الثقافة، وجائزة أحسن ناشر كتاب علمى وجامعى لعامى 2000-2001.

من هو والد العامري فاروق؟

العامري فاروق، من مواليد القاهرة في الثامن من نوفمبر من عام 1970، ويبلغ من العمر 54 عامًا، ولديه ابنان، ابراهيم، ومريم.

العامري فاروق، هو أحد أبرز الرموز داخل النادي الأهلي عبر تاريخه، وواحد من المخلصين الذين خدموا القلعة الحمراء في أكثر من منصب على رأسهم عضوية مجلس إدارة النادي.