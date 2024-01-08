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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بونيفاس يعلق على إصابته قبل انطلاق أمم إفريقيا

المنتخب النيجيري
المنتخب النيجيري

علق فيكتور بونيفاس، لاعب باير ليفركوزن والمنتخب النيجيري، على إصابته، التي تعرض لها خلال تدريبات النسور الخضراء، قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

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وتمنى بونيفاس حظًا سعيدًا لزملاؤه في المنتخب النيجيري، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": " حظًا سعيدًا يا رفاق".

وتابع الدولي النيجيري: "أتمنى لكم كل التوفيق في كأس أمم إفريقيا"، ليؤكد بذلك حقيقة إصابته وغيابه عن كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يقوم المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للمنتخب النيجيري باستبدال اللاعب بلاعب أخر خلال الفترة المقبلة.

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