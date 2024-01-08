الاعلان عن المدير الفني الجديد لمنتخب البرازيل

أكدت مصادر صحفية في البرازيل ان الاتحاد البرازيلي سيعلن خلال الساعات المقبلة عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب البرازيل وذلك بعد استقالة المدير الفني السابق والمدير الفني لنادي فلومينيزي لويس دينيز حيث بات من المؤكد تعيين البرازيلي دوريفال جونيور في منصب المدير الفني للسليساو.

وكانت التوقعات تشير إلى تواجد الإيطالي كارلو انشيلوتي كمدير فني لمنتخب البرازيل عقب نهاية عقده السابق مع ريال مدريد الأسباني بنهاية الموسم الحالي الا ان إدارة ريال مدريد نجحت في اقناع انشيلوتي بتجديد تعاقده وبالتالي صرف النظر عن مهمة تدريب منتهب البرازيل .

وقالت صحيفة الداريرو البرازيلية ان دوريفال جونيور عقد اكثر من حلسة مع مسئولي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لبحث إمكانية توليه مسئولية قيادة منتخب البرازيل خلال الفترة المقبلة مؤكدة انه تم الاتفاق بين الطرفين على كل شروط التعاقد .

وأضافت الصحيفة ان دوريفال جونيور تقدم بالفعل باستقالته من تدريب نادي ساو باولو الذي كان يتولى تدريبه حتى نهاية الموسم المنتهي للدوري البرازيلي ليكون متفرغا تماما لقيادة المنتخب البرازيلي على الرغم من تمسك إدارة نادي ساو باولو به .

وقالت الصحيفة ان عقد دوريفال جونيور سيكون حتى نهاية النسخة القادمة من كأس العالم ٢٠٢٦ و ستكون أولى مهامه كمدير فني لمنتخب البرازيل هي قيادة المنتخب في المواجهة الودية امام منتخب انجلترا في مارس المقبل.