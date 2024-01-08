LG تقدم روبوت آلي بالذكاء الاصطناعي في CES 2024

تستعد شركة LG Electronics (LG) للكشف عن روبوتها الآلي المبتكر بالذكاء الاصطناعي (AI) للمنزل الذكي في معرض CES 2024.

يتمتع الروبوت الآلي بالذكاء الاصطناعي للمنزل الذكي من LG بتقنيات روبوتية ويعمل بالذكاء الاصطناعي ومتعدد الأوضاع، ما يتيح له أن يتحرك ويتعلم ويستوعب وينخرط في محادثات معقدة. مدير شامل للمنزل ومرافق مدمجان في حل واحد من LG للحياة الذكية يعمل على تحسين الحياة اليومية للمستخدمين ويبين التزام الشركة بتحقيق رؤية "منزل بدون عمالة" لديها.

باستخدام تصميمه المتقدم بالعجلة ’ذات الساقين‘، يستطيع الروبوت الآلي من شركة LG بالذكاء الاصطناعي للمنزل الذكي أن يتنقل في المنزل باستقلالية. يستطيع الجهاز الذكي أن يتفاعل لفظيًا مع المستخدمين ويعبر عن المشاعر من خلال تحركات تعتمد على مفاصل سيقانه المتقنة. بالإضافة إلى أن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتعددة الأوضاع، والتي تجمع بين التعرف على الصوت والصورة إلى جانب معالجة اللغة الطبيعية، يتيح للروبوت الآلي بالذكاء الاصطناعي للمنزل الذكي أن يفهم السياق والنوايا إلى جانب التواصل بنشاط مع المستخدمين.

يعمل هذا الروبوت الآلي بالذكاء الاصطناعي كمركز ’متنقل‘ للمنزل الذكي ويتصل بأجهزة المنزل الذكي والأجهزة المنزلية على شبكة إنترنت الأشياء ويتحكم بها. من خلال أحدث تعاون بين شركة LG وشركة Qualcomm Technologies, Inc.، تم تجهيز الروبوت الآلي بالذكاء الاصطناعي بمنصة Robotics RB5 من Qualcomm®️، ما يتيح ميزات قوية للذكاء الاصطناعي مدمجة في الجهاز مثل التعرف على الوجه والمستخدم. يعتمد الروبوت الآلي بالذكاء الاصطناعي على الكاميرا والسماعة والمستشعرات المتعددة المدمجة فيه لجمع البيانات البيئية في الوقت الفعلي، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة وجودة الهواء في المكان. تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من LG على تحليل هذه البيانات والتعلم باستمرار وجمعها مع المعلومات الخارجية. يستطيع الروبوت الآلي بالذكاء الاصطناعي كذلك أن يقوم بدور مراقب الحيوانات الأليفة وحارس الأمن، ما يقدم للمستخدمين القدرة على رؤية حيواناتهم الألفة ورعايتها عن بُعد ويرسل تنبيهات إذا تم اكتشاف أي نشاط غير عادي.



إلى جانب ذلك، يقدم الروبوت الآلي بالذكاء الاصطناعي للمنزل الذكي من LG التنوع في الاستخدام والقابلية للتوسع بشكل استثنائي. يستطيع مثلاً أن يقوم بدورية بشكل مستقل في المنزل بينما لا يوجد أحد فيه مع التحرك من غرفة لأخرى وإرسال إشعارات إلى الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم إذا وجد نافذة مفتوحة أو أي مصابيح تم تركها مضيئة. كما أنه يستطيع المساعدة في ترشيد استهلاك الطاقة عن طريق الاتصال بمنفذ ذكي وإيقاف تشغيل الأجهزة التي ليست قيد الاستخدام في أنحاء المنزل.

عندما يعود المستخدم إلى المنزل، يلقي الروبوت الآلي بالذكاء الاصطناعي التحية عليه عند الباب الأمامي ويستنتج مشاعره عن طريق تحليل صوته وتعبيرات وجهه ويحدد الموسيقى أو المحتوى الآخر الذي يلائم حالته المزاجية. كما أنه يساعد المستخدمين في حياتهم اليومية عن طريق تقديم تفاصيل النقل أو مستجدات الطقس أو الجداول الزمنية الشخصية أو تذكيرات بتناول أدوية.