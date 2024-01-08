مصطفى العشري يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم «الاسكندراني »

تحدث الفنان مصطفى العشري ، عن كواليس مشاركتة فى فيلم الإسكندرانى بطولة الفنان أحمد العوضى وإخراج خالد يوسف.

وأوضح مصطفى العشري خلال حواره مع الوفد أنه اجتهد كثيرًا فى مذاكرة الشخصية التي قدمها ضمن أحداث فيلم الإسكندراني.

خالد يوسف

وتابع العشري قائلا: تعبت جدًا على الشخصية، ذاكرتها واجتهدت فيها كتير، ومعانا مخرج كبير قوي اسمه خالد يوسف".

تابع الفنان مصطفى العشري أبطال فيلم الاسكندراني



وأضاف الفنان مصطفى العشري، أنه شارك في عدة أعمال سابقة، وحصل على جوائز عديدة، منها أفضل أداء مسرحي عن مسرحية "اللغز".

وأشاد الفنان ”مصطفى العشري ” بالتجربة التي عاشها في وقال إنه تعامل مع فريق عمل محترف ومتمكن، وإنه تعلم الكثير من زملائه الخليجيين.

ولفت إلى أنه يتطلع لتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي ذوق المشاهدين.