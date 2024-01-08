عبادة سرحان: ‏جامعة المستقبل تحتل مركزًا متقدمًا وفقًا لتصنيف التايمز البريطانى لجامعات العالم العربى

جامعة المستقبل تواصل نجاحها وتقدمها فى التصنيفات الدولية لعام 2023_2024

رئيس جامعة المستقبل: الجامعة تحتل مركزًا متقدمًا بين الجامعات المصرية فى تصنيف webomatirx المعنى بالاستشهادات العلمية

د. عبادة: جامعة المستقبل ضمن أفضل الجامعات فى تصنيف QS للاستدامة 2024

أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل رئيس، إن جامعة المستقبل تحتل موقعًا مميزًا بين الجامعات العربية، وذلك فى التصنيفات العالمية المختصة بتصنيف الجامعات العربية طبقا لمعايير عالمية، وبما يتناسب مع مكانة الوطن العربى، حيث نجحت جامعة المستقبل فى تحقيق تقدم وطفرة نوعية فى التصنيفات الدولية، ومن أهم وأشهر هذه التصنيفات، تصنيف THE Arab ranking، حيث جاءت جامعة المستقبل فى مركز متقدم بين الجامعات التى تم تصنيفهم فى آخر إصدار ٢٠٢٣ على مستوى الجامعات المصرية الحكومية التى تم تصنيفها فى هذا الإصدار، ويعتمد هذا التصنيف على نفس منهجية تصنيف التايمز لجامعات العالم مع إجراء بعض التعديلات وتضمين بعض المقاييس الجديدة لتعكس ميزات ومهام الجامعات فى المنطقة العربية، حيث يستند إلى ثلاثة عشر مؤشرًا لقياس أداء الجامعات فى خمسة محاور هى التدريس والبحث العلمى، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.

وأوضح الدكتور عبادة إن مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور خالد العزازى رئيس مجلس الأمناء يوفر كل الدعم والمساندة من أجل تحقيق الريادة العالمية فى التعليم الجامعى واحتلال الجامعة مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية، وقد أسفر دعم ومساندة مجلس الأمناء إلى تحقيق الجامعة خلال عام 2023، تقدما فى تصنيف QS Arab Region University Rankings، الذى تقوم به مؤسسة كوكيرلى سيموندز البريطانية، ويعتبر من أهم تصنيفات الجامعات العربية، حيث يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمى، وفق معايير عملية دقيقة لجمع وتدقيق بيانات الجامعات، بينما يتم تقييم الجامعات وترتيبها وفقًا لعدد متنوع من المعايير المتنوعة التى تضمن تحقيق أهداف الجامعات العالمية، ومنها السمعة الأكاديمية والتعاون الدولى والبحث العلمى «الاستشهاد من الأبحاث»، وجودة العملية التعليمية والخريجين، حيث جاءت جامعة المستقبل فى المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة وذلك وفقًا لما أعلنه التصنيف البريطانى QS لعام ٢٠٢٤.

وأشار الدكتور عبادة، إلى اهتمام الجامعة بالتصنيف الدولى الأكاديمى والتصنيفات الدولية المتعددة والتى تقيس دور الجامعة فى المجالات المختلفة كلا حسب اهتمامه.

وجدير بالذكر أن جامعة المستقبل احتلت مكانة مرموقة فى التصنيفات على المستوى المصرى والعربى والدولى، وعلى المستوى المحلى وتحتل مركزا متميزا بين الجامعات المصرية فى تصنيف webomatirx المعنى بالاستشهادات العلمية وشفافية الجامعة فى عرض بياناتها، كما تحتل المركز الأول بين الجامعات المصرية الخاصة فى تصنيف Qs المعنى بالتأثير على المجتمع وأهداف التنمية المستدامة كما تحتل مكانة متميزة على مستوى الجامعات المصرية

بالتصنيف الامريكى US News والمعنى بالنشر وجودة التعليم.

أما على المستوى العربى فقد تقدمت جامعة المستقبل فى التصنيفات العالمية المعتمدة للجامعات العربية كما حققت جامعة المستقبل مركزا متقدما بين الجامعات المصرية فى التصنيف الانجليزيArab Ranking QS للجامعات العربية. أما على المستوى الدولى فتقدمت الجامعة إلى مكانة مرموقة من أفضل الجامعات على مستوى تصنيف شنغهاى الصينى فى مجال الصيدلة. كما ظهر تأثير جامعة أسيوط فى خدمة أهداف التنمية المستدامة من أقوى 100 جامعة على العالم فى مكافحة الفقر وخدمة الطلاب محدودى الدخل.