فرح الزاهد: محظوظة بالمشاركة فى «عصابة عظيمة»

أعربت الفنانة الشابة فرح الزاهد عن سعادتها بالمشاركة فى الفيلم السينمائى عصابة عظيمة المعروض حاليا لقاعات العرض السينمائى.

وقالت فرح الزاهد، إن تجربتها فى فيلم «عصابة عظيمة» أضافت لها الكثير من الخبرات خاصة أنها وقفت أمام نجمة كبيرة مثل إسعاد يونس وهى ما زالت فى بداية مشوارها الفنى، قائلة: «أنا محظوظة جدًا بالتمثيل مع نجمة كبيرة مثل إسعاد يونس».

وأضافت فرح أنها تعلمت الكثير خلال تصوير الفيلم سواء من نصائح المخرج الكبير وائل إحسان أو النجمة إسعاد يونس، مشيرة إلى أنها وافقت على الفور للمشاركة ضمن أبطال العمل فور علمها أن العمل تحت قيادتهما، متمنية أن ينال دورها إعجاب الجمهور.

فيلم «عصابة عظيمة» تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتى يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.

وتجسد الفنانة فرح الزاهد شخصية تدعى «ماهى» والتى ستكون ضمن أفراد العصابة، التى كونتها «عظيمة» - إسعاد يونس - وهى حماتها، بحكم أنها متزوجة من نجلها فى الفيلم الذى يجسد دوره الفنان كريم عفيفى، وتوجههم لعملية النصب والسرقة التى تعوّض حق نجلها.

يشارك فى بطولة الفيلم كل من النجمة الكبيرة إسعاد يونس، والفنان محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج ائل إحسان.