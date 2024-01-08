محمد صلاح يُشعل صراعًا شرسًا بين الهلال واتحاد جدة السعودي

يبدو أن الدولي المصري محمد صلاح سيُصبح الصراع القادم بين قطبي الكرة السعودية الهلال واتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد فشل المفاوضات التي كانت من قبل العميد في الميركاتو الماضي.

ويرغب الهلال والاتحاد في التعاقد مع محمد صلاح، من أجل تدعيم صفوفهما، خاصة وأن الزعيم والنمور يحتاجان للاعب بقدرات الملك المصري الفنية والبدنية.

الهلال السعودي يتواصل مع محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة الهلال بدأت التواصل مع محمد صلاح للتعاقد معه، بعد إصابة الدولي البرازيلي نيمار جونيور، جناح الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأوضحت أن الزعيم يرغب في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع العالمي المصري خلال الميركاتو المقبل، خاصة وأن الأزرق يرغب في التتويج بجميع البطولات التي ينافس عليها.

وشددت التقارير على أن هناك انفتاح لدي إدارة ليفربول بالاستماع للعروض التي ستُقدم للدولي المصري، بعد رفض عرض اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

محمد صلاح

اتحاد جدة يرفض الاستسلام في صفقة صلاح

يرفض اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي التخلي عن حلم التعاقد مع محمد صلاح، حيث كان اللاعب قاب قوسين أو أدني من الانضمام للعميد، لكن تمسك يورجن كلوب، المدير الفني للريدز حال دون انتقال "مو" لقلعة النمور.

وعرض اتحاد جدة السعودي راتب خرافي على صلاح، من أجل الموافقة على الانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كما عرض أنمار الحائلي 150 مليون يورو على إدارة النادي الإنجليزي، لكن إدارة ليفربول رفضت العرض المقدم من الفريق السعودي، ليستمر اللاعب داخل قلعة الأنفيلد.

وكان محمد صلاح، قد تلقى عرضًا كبيرًا من اتحاد جدة بقيمة 500 إلى 600 مليون دولار، بعقد لمدة 4 سنوات ينتهي في عام 2027، لكن استمرار اللاعب مع الليفر حال دون اتمام الصفقة.