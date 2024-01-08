أسما إبراهيم  تفاجيء جمهورها بفستان تخطى الـ200 ألف جنيه| متابع يشن الهجوم

تألقت الإعلامية أسما إبراهيم في إحدى الحلقات الخاصة ببرنامجها "حبر سري" بإطلالة مثيرة وجذابة، عكست أنوثتها وأناقتها، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف أنظار المتابعين وينقسم الآراء بين مؤيد ومعارض.

أسما إبراهيم

سعر فستان أسما إبراهيم من Valentino

ظهرت أسما إبراهيم بفستان أسود قصير من خامة الكريب، مكشوف الكتفين مع ياقة، ومطرز من الأسفل بتطريزات من الورود البارزة بالترتر الملون والمبهج، وكان من توقيع دار الأزياء الشهيرة Valentino، من مجموعة خريف وربيع 2023/2024، وبلغ سعره 7000 دولار أي ما يعادل 216 ألف جنيه مصري.

وتزينت الإعلامية أسما بمجموعة من المجوهرات باهظة الثمن والمرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة، والعديد من الخواتم في اليدين، بالإضافة لأنسيال وساعة في اليد اليسرى.

أسما إبراهيم



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أسما تصفيفة شعر بسيطة، فثبتت خصلاتها من الخلف، وتركته ينسدل على ظهرها بشكل مرتب وناعم، وتركت خصلاتها تتدلى على وجهها؛ لتعطي مظهر أنثوي جذاب.

ووضعت أسما مكياجًا يبرز جمال عينيها، فإعتمدت ظلال العين بالكحل وظلال العين باللون الأسود المدمج مع البني، وحددت ملامحها ببلاشر بني، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

واختلفت آراء المتابعين بين مؤيد ومعارض، فمنهم من رأى اللوك مثير وجذاب، وآخرون انتقدوها، فكتب متابع: " مفيش مذيعة تبقى عريانة كدا"، " أنا أعرف إن الفلوس بتستر أكتر.. أول مرة أشوف العكس".