اقرأ غدًا بالوفد.. "السيسي" و"أبومازن" يرفضان كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي" و"أبومازن" يرفضان كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ضرورة تحلي القوى الفاعلة بالمسئولية الكاملة لتحقيق التسوية العادلة

د. وجدي زين الدين يكتب: استئناف الحوار الوطني ضرورة

العربدة الصهيونية توسع حرب الإبادة وتغتال صهر "نصرالله"

الغضب يجتاح إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب وإسقاط الحكومة

800 شهيد ومصاب في مجازر بجباليا ودير البلح

مخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة بالشرق الأوسط

تقنين أوضاع 187 كنيسة